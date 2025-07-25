Найден аномальный ледник

В горном массиве Каракорум в Азии заметили аномальный ледник. В то время, когда большинство ледников теряют массу из-за глобального потепления, он быстро растет.

Спутниковые снимки показали, что ледники Лолофонд и Терам Шехр постепенно сливаются с ледником Сиачен. Они расположены в регионе вблизи границ Индии, Пакистана, Киая и Афганистана.

Учение назвали увеличение этих ледников «Каракорумской аномалией». Причина, по которой количество льда растет, до сих пор точно не известна. Возможно, на это влияют погодные условия в регионе с прохладным летом и обилием снега зимой. Наблюдения показали, что интенсивность снегопадов в горах Каракорум в 1980 – 2019 годах возросла примерно на 10%.

Другая теория гласит, что таянию льда препятствуют толстые слои пыли и осадка. Они защищают поверхность ледников от солнечных лучей. Но ни одно из этих предположений не было принято научным сообществом.

Сиачен – второй по протяженности ледник в мире за пределами Антарктиды и Гренландии. Его длина составляет 75 км, ширина – 3,5 км. Он начинается на высоте 5800 метров над уровнем моря и заканчивается на высоте около 3600 м.

Ученые пока не знают, как долго сохранится «Каракорумская аномалия». Возможно, продолжающееся глобальное потепление вскоре приведет к таянию этих ледников, сообщает Live Science.

Ранее в Европейских Альпах нашли ледник возрастом 12 тысяч лет. Его изучение позволит получить уникальные данные о климате и развитии человеческих сообществ в постледниковый период. Ученые уже установили, что во время ледникового периода средняя температура на планете была на 3 градуса ниже, чем в наши дни.