Россияне купили рекордное количество планшетов

Российский рынок планшетов демонстрирует рекордный рост: в первом полугодии 2025 года в стране было продано около 1,4 млн устройств — максимальный показатель с 2018 года. Аналитики МТС связывают рост с продолжающимся циклом обновления техники, начатым в пандемийные годы, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Согласно исследованию, в период с января по июнь 2025 года продажи планшетов в натуральном выражении достигли 1,368 млн штук, что на 3,4% выше результатов аналогичного периода прошлого года (1,323 млн штук). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, когда рынок показал сопоставимые объемы.

Росту также способствовало расширение ассортимента в бюджетном сегменте. В частности, спрос на устройства стоимостью от 8 до 13 тыс. руб. продемонстрировал наибольшую динамику — доля этой категории выросла на 5% и достигла 22% рынка. При этом средняя стоимость планшета за год снизилась на 3% — до 19,2 тыс. руб.

Лидерство по объему продаж в натуральном выражении впервые с 2020-х годов перешло к бренду HUAWEI. По итогам полугодия компания заняла 14,5% рынка, опередив Xiaomi (14%) и Samsung (12%). Apple сместилась на пятую позицию с долей 6%, уступив место группе малоизвестных китайских брендов (11%).

В денежном выражении также произошла перестановка. HUAWEI впервые возглавила рейтинг с долей 17%, обогнав Apple (16,5%) и Samsung (16%). Xiaomi заняла четвертое место (15%).