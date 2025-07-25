Аналитики рассказали, как изменились цены на смартфоны и ноутбуки

По данным аналитиков, в этом году планшеты и смартфоны подешевеют в российских магазинах на 10–20 процентов, компьютеры и ноутбуки — на 8–12 процентов. Причины падения цен выясняла «Вечерняя Москва».

Так, основная причина — укрепление курса рубля, что делает стоимость продукции дешевле в несколько раз.

— Сейчас отечественные производители значительно расширяют ассортимент своей продукции, поэтому предложений становится все больше. Особенно в этом плане продвинулись производители ноутбуков, — рассказал ИТ-специалист крупной частной фирмы Евгений Швецов.

Сейчас стоимость ноутбука отечественного производства для офисного формата начинается от 7000 рублей, что уже значительно ниже, чем в начале года — примерно на 7 процентов. Почти аналогичная ситуация и с иностранной продукцией — стоимость китайских ноутбуков сейчас начинается от 15 000 рублей против 18 000 в начале года.

Если анализировать стоимость смартфонов, то они и вовсе упали в цене — новенький смартфон китайской компании можно найти за 8000 рублей. Из-за этого увеличивается спрос на более доступные модели, а от «американцев» и «европейцев» покупатели стали все чаще отказываться.