В дождях по всему миру вырос уровень необычной кислоты

Ученые фиксируют все более высокие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках — от дождя и снега до талой воды в Арктике. Этот синтетический компонент, относимый к группе «вечных химикатов», попадает в окружающую среду через промышленное производство, утечки хладагентов, распад некоторых пестицидов и даже применение анестетиков. Об этом сообщается в Nature.

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За последние десятилетия содержание TFA в листьях деревьев Германии выросло в 5–10 раз, ее находят в арктических ледяных кернах, грунтовых водах Дании и реках Европы. Кислота не разрушается естественными процессами, а значит, накапливается в почве, воде и живых организмах. Ее следы уже обнаружены в крови и моче людей, в пищевых продуктах и напитках.

Пока эксперты спорят о степени опасности TFA, эксперименты на животных показывают: чтобы нанести прямой вред, нужны дозы в сотни тысяч раз выше тех, что измеряются в воде и продуктах. Однако новые исследования указывают на потенциальное влияние на репродуктивное здоровье и экосистемы. В Европе уже обсуждают возможность отнесения TFA к токсичным веществам и ограничения ее использования, а некоторые страны начали запрещать пестициды, дающие этот побочный продукт.

Ученые предупреждают: даже если TFA окажется относительно безопасной для человека, ее неуклонное накопление в природе может привести к долгосрочным экологическим последствиям.

Ранее исследователи выяснили, что вещества из средств защиты от солнца тоже могут вмешиваться в природные процессы. Компонент этилгексилметоксициннамат, широко применяемый в кремах от солнца, замедляет разрушение пластика в морской воде и изменяет микробное сообщество на его поверхности.