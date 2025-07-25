В Китае создали кристалл для сверхмощных лазеров

Китайские ученые создали самый большой в мире кристалл BGSe (селеногаллат бария), который используется в производстве лазеров. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Издание подчеркивает, что технология производства была разработана в Хэфэйском научно-исследовательском институте физических наук Китайской академии наук. Синтетический кристалл диаметром 60 мм может преобразовывать коротковолновое инфракрасное излучение в лучи среднего и дальнего инфракрасного диапазона.

По мнению китайских специалистов, такие кристаллы могут использоваться для оборудования медицинской диагностики или создания сверхчувствительных инфракрасных систем слежения за ракетами и идентификации самолетов.

Создание BGSe также открывает возможность создания сверхмощного лазерного оружия, способного поражать спутники на земной орбите, говорится в публикации.

8 июля в МИД Германии сообщили, что китайские военные направили лазер на немецкий самолет во время операции ЕС Aspides. По факту данного инцидента в немецкий МИД был вызван посол Китая. Позднее представителя КНР для разъяснений пригласила также дипслужба Евросоюза.