Проблемы со Starlink возникли из-за сбоя ключевых внутренних программных служб

Десятки тысяч людей отключились от сети после сбоя программного обеспечения в Starlink Илона Маска. Мощная интернет-система SpaceX пострадала от редких сбоев в работе из-за одного из крупнейших международных отключений.

В четверг компания SpaceX Starlink столкнулась с одним из крупнейших международных сбоев в работе, когда из-за сбоя внутреннего программного обеспечения десятки тысяч пользователей были отключены от сети, что, как подчеркивает Reuters, стало редким нарушением для мощной спутниковой интернет-системы Илона Маска.

Пользователи в США и Европе начали испытывать перебои в работе примерно в 15:00 по восточному времени (19:00 по Гринвичу), согласно данным Downdetector, краудсорсингового сервиса отслеживания сбоев в работе, который сообщил, что на сайт поступило около 61 000 сообщений от пользователей.

Starlink, у которой более 6 миллионов пользователей примерно в 140 странах и территориях, позже признала сбой в работе своей учетной записи X и заявила, что “мы активно внедряем решение”.

Обслуживание Starlink в основном возобновилось через 2,5 часа, написал в соцсети Майкл Николлс, вице-президент Starlink Engineering.

“Сбой произошел из-за сбоя в работе ключевых внутренних программных служб, которые управляют основной сетью”, - пояснил Николлс, извинившись за сбой и пообещав найти его первопричину.

Маск также извинился за нелады с интернетом. “Извините за сбой. SpaceX устранит первопричину, чтобы это больше не повторилось”, - написал генеральный директор SpaceX в своей соцсети.

Сбой в работе стал редким сбоем для самого чувствительного с коммерческой точки зрения бизнеса SpaceX, и эксперты предположили, что сервис, известный своей устойчивостью и быстрым ростом, подвергся сбою, неудачному обновлению программного обеспечения или даже кибератаке, отмечает Reuters.

Дуг Мадори, эксперт интернет-аналитической компании Kentik, подчеркивает, что сбой был глобальным и что такое масштабное прерывание было необычным.

“Это, вероятно, самый продолжительный сбой в работе Starlink за всю историю, по крайней мере, с тех пор, как он стал крупным поставщиком услуг”, - комментирует Мадори.

По мере того как Starlink набирает все больше пользователей, SpaceX в последние месяцы уделяет большое внимание обновлению своей сети, чтобы удовлетворить требования к более высокой скорости и пропускной способности.

Компания также расширяет свою группировку за счет более крупных и мощных спутников, чтобы предлагать услуги обмена текстовыми сообщениями напрямую на сотовый - направление бизнеса, в рамках которого пользователи мобильных телефонов могут отправлять экстренные текстовые сообщения через сеть в сельской местности.

С 2020 года SpaceX запустила более 8000 спутников Starlink, создав уникальную распределенную сеть на низкой околоземной орбите, которая пользуется большим спросом у военных, транспортных компаний и потребителей в сельской местности с ограниченным доступом к традиционному оптоволоконному Интернету, напоминает Reuters.

“Я бы предположил, что это некорректное обновление программного обеспечения, мало чем отличающееся от прошлогодней проблемы с Windows в результате CrowdStrike или кибератаки”, - сказал Грегори Фалько, директор лаборатории космической и кибербезопасности Корнеллского университета.

Обновление широко используемого программного обеспечения CrowdStrike для обеспечения кибербезопасности привело к отмене рейсов по всему миру и затронуло отрасли промышленности по всему миру в июле прошлого года. Сбой в работе интернет-сервисов затронул 8,5 миллионов устройств Microsoft Windows.

Было неясно, повлияло ли отключение в четверг на другие спутниковые сервисы SpaceX, которые используют сеть Starlink. Starshield, подразделение компании, занимающееся военными спутниками, заключило контракты на миллиарды долларов с Пентагоном и разведывательными службами США.