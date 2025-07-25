Сбой в работе спутникового интернета Starlink длился около 2,5 часа

Работа спутникового интернета Starlink была практически полностью восстановлена. Об этом в соцсети X заявил вице-президент Starlink Майкл Николс.

"Starlink в настоящее время практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часов", — подчеркнул он.

Николс добавил, что сбой был вызван из-за проблем в ключевых внутренних программных службах, которые обеспечивают работу базовой сети. Крупномасштабные сбои в работе системы Starlink зафиксированы в нескольких странах мира. Согласно отчету, 60% пользователей столкнулись с нестабильным интернет-соединением, 40% — с полным отсутствием связи.

Наибольшее число жалоб поступило из США (около 63 тыс.), Канады (свыше 13 тыс.) и Германии (более 11 тыс.). Критические нарушения также зарегистрированы в Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии. Предприниматель Илон Маск заявил, что SpaceX предпринимает максимальные усилия для ликвидации масштабного сбоя в работе спутникового интернета Starlink.