Эксперт: Исследование Луны интереснее ученым, чем изучение Марса

Ближайшая цель человечества - вновь вернуться на поверхность Луны, но не просто, чтобы воткнуть очередной флаг, а для того, чтобы жить и работать на ее поверхности. Об этом рассказал действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

«С помощью наблюдений с Земли, с помощью исследований, которые проводили космические аппараты, мы достаточно много узнали о Марсе, но, естественно, это еще далеко не все, что необходимо узнать. Все эти предположения, которые сейчас высказываются той или иной группой специалистов, все-таки имеют косвенный характер, имеют признаки гипотезы. Это не утверждение и не истина в последней инстанции. То, что американцы сейчас сообщили, - тоже гипотеза. Такая же, как и раньше предполагали наличие или отсутствие признаков жизни на Марсе», - отметил ученый в беседе с НСН.

По его словам, исследование Луны интереснее ученым, чем изучение Марса.

«Судя по тому, какое количество станций направляются сейчас к Луне, наверное, нужно на первое место поставить Луну. Она у нас в приоритете. Ближайшая цель человечества - вновь вернуться на поверхность Луны, но не просто, чтобы воткнуть очередной флаг, а для того, чтобы жить и работать на ее поверхности. Пока только Илон Маск пропагандирует идею быстрой колонизации Марса, но это больше на уровне фантастики, чем реальных возможностей. Космос велик, но познавать его нужно постепенно. Мы хорошо освоили околоземную орбиту, мы начали запускать станции в сторону других планет, но тем не менее ближайшее небесное тело к нам - это Луна», - подытожил Железняков.

Ранее сообщалось, что Южная Корея намерена построить базу на Луне и отправиться на Марс.