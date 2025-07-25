Расширение Вселенной замедляется: к чему готовиться человечеству

Астрофизики и космологи рассматривают гипотезу «большого сжатия», согласно которой Вселенная в будущем прекратит расширяться и вернется к состоянию сингулярности. Согласно расчетам ученых из Корнеллского университета, до этого сценария остается около 19,5 миллиарда лет.

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Исследователь Генри Тай считает, что процесс «большого разрыва» начнется через 11 миллиардов лет и завершится спустя еще 8,5 миллиарда. В этот период космос будет нагреваться, и температура может достичь уровня, сравнимого с поверхностью Солнца, что приведет к уничтожению всех форм жизни.

Доктор Хоанг Нхан Луу из Международного физического центра в Доностии отмечает, что изменения будут происходить на космологических масштабах, и разумные цивилизации могут их не ощутить. Однако повышение температуры может стать первым тревожным сигналом.

По словам астрофизика Мустафы Ишака-Бушаки из Техасского университета в Далласе, данные о темной материи свидетельствуют о замедлении расширения Вселенной. Астрофизик Ави Лоэб из Гарварда предупреждает, что дальнейший рост температуры создаст смертельные условия для жизни.

Генри Тай полагает, что человечество может выжить, если заранее переместится на окраины Солнечной системы или за ее пределы. На подготовку к такому исходу у человечества, по его оценке, есть несколько миллиардов лет, сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на New York Post.