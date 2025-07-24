Захоронение с людьми в позе эмбриона возрастом 100 тысяч лет нашли в Израиле

В пещере Тиншемет в центральной части Израиля археологи обнаружили одно из самых ранних известных человеческих захоронений — останки пяти древних людей, которые были аккуратно уложены в ямы в позе эмбриона. Возраст находок специалистов оценивается в 100–110 тысяч лет.

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Специалисты начали раскопки в пещере в 2016 году и за девять лет работ нашли два практически целых скелета, три черепа и множество фрагментов костей и зубов. Рядом с ними находились предметы, у которых не было практического значения: камни из базальта, кости животных и куски охры — пигмента, полученного путем нагревания пород, в составе которых присутствует железо.

По мнению ученых, такие артефакты указывают на проведение погребальных обрядов и наличие у древних людей представлений о духовности.

— Фактически, это первое свидетельство подобного поведения, — заявил руководитель раскопок, профессор Йоси Зайднер.

Найденные в израильской пещере предметы свидетельствуют о развитой системе поведения древних людей, которая не была напрямую связана с выживанием и добычей пищи, передает Associated Press.

Исследователи из нескольких стран смогли обнаружить в пещере «Дьявольская» в горах Сьерра-Миксе в мексиканском штате Оахака десятки уникальных фигур из необожженной глины, возраст которых составляет более тысячи лет. Археологи осмотрели все 72 фигуры, среди которых были как человеческие скульптуры, так и терракотовые животные, в том числе ягуары, обезьяны, рептилии и лягушки.