«Радиостанция Судного дня» передала слова «говенье» и 11 других

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 пробудилась после двухнедельного молчания. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

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Как правило, в эфире УВБ-76 звучит не более одного-двух сообщений, после чего она замолкает на несколько дней. 24 июля она пробудилась после двухнедельного молчания и передала десять шифровок подряд, в которых в общей сложности было 12 слов.

В первом сообщении, прозвучавшем в 10:59 по московскому времени, упоминалось слово «коммунике». Затем радиостанция передала слова «пекинский», «краснохряк» и «гималайский». За ними последовали загадочные слова «шламоброд» и «крашотреф». Сообщение со словом «ключица» прозвучало в 15:33 по московскому времени. В 16:07 было передано сразу три слова: «неудержимый», «нюхостих» и «говенье». После этого в течение получаса в эфире прозвучали слова «кремлевский» и «пледозвон».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.