В Google Photos появилась возможность сделать из фото ИИ-видео

Компания Google представила новую функцию в сервисе Google Photos, которая позволяет пользователям превращать статичные фотографии в короткие видеоролики с помощью искусственного интеллекта. Аналогичный инструмент также внедряется в платформу YouTube Shorts. Об этом сообщает издание MacRumors.

За создание анимации в Google Photos отвечает нейросеть Veo 2. Она способна добавлять на изображения плавные движения, оживлять мимику и другие детали, чтобы «оживить» снимок. Для этого пользователям достаточно выбрать фотографию в своей галерее и активировать опции «Плавные движения» или «Мне повезет!». Нововведение уже начало появляться в приложениях Google Photos для iOS и Android.

В ближайшие недели в сервис также будет добавлена функция «Remix», позволяющая изменять стилистику снимков с помощью ИИ-фильтров, таких как «аниме», «комикс», «набросок» или «3D-анимация». Все инструменты будут доступны в новой вкладке «Создать», а сгенерированный контент будет помечаться цифровым водяным знаком SynthID для идентификации.

Создатели контента на платформе YouTube Shorts также получат возможность преобразовывать изображения из галереи смартфона в короткие видео, подходящие для формата площадки. Кроме того, для них станут доступны новые эффекты, способные трансформировать рисунки в полноценные изображения, а селфи — в уникальные видеоролики.

Эта функция для YouTube Shorts распространяется бесплатно и на первом этапе будет доступна в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Новые эффекты появятся в ближайшие недели в камере Shorts при нажатии на иконку «Эффекты».