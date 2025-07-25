Представлен ретрокорпус для ПК в стиле Windows 95

Maingear представила новый корпус для компьютера Retro95, который выполнен в стиле старых ПК эпохи Windows 95. Внешне он напоминает коробки с 90-х, но внутри скрываются современные мощные компоненты. В корпус встроен оптический привод, а порты и разъёмы спрятаны за крышкой в том же месте, где раньше находился дисковод для флоппи-дисков.

© Maingear

Корпус основан на SilverStone FLP01, но Maingear добавила свой логотип в стиле Windows 95 и наклейку «Maingear Inside», которая напоминает наклейки Intel. Можно выбрать процессоры как AMD, так и Intel, а также видеокарту Nvidia GeForce RTX 5080.

Хотя дизайн очень «ретро», внутри всё рассчитано на современные требования по охлаждению, включая поддержку качественных вентиляторов и мощного блока питания до 850 Вт.

© Maingear

Корпус стоит от 1600 долларов без оптического привода и с базовыми комплектующими. Полная комплектация с мощной начинкой может обойтись более чем в 3000 долларов.