Генеративная визуальная нейросеть "Яндекса" обогнала мировых лидеров по генерации изображений - Imagen от Google, Recraft и Ideogram.

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В России запустилась первая открытая Арена Text‑to‑Image моделей - площадка для независимого сбора пользовательских оценок и формирования объективного рейтинга моделей, генерирующих изображения.

В пресс-службе отечественного поисковика рассказали "РГ", что в первом раунде тестирования российская визуальная модель YandexART 2.5 заняла сразу два призовых места - первое и третье (с облегченной моделью), обойдя одни из самых сильных мировых моделей: Recraft V3, Ideogram v3.0 и и Imagen 3.0 от Google.

Эксперты объяснили, что оценка на Арене проводится методом краудсорсинга: пользователи сравнивают изображения, не зная, какая модель их сгенерировала. Это позволяет сформировать рейтинг, основанный на реальных пользовательских предпочтениях.

Специалисты отмечают, что Арена не только фиксирует позиции моделей, но и собирает уникальные текстовые запросы от российской аудитории, что помогает учитывать локальный контекст и совершенствовать технологии.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда отечественные разработки обгоняют мировых лидеров в отрасли. Ранее сообщалось, что большая языковая модель A-Vibe от "Авито" заняла первое место среди облегченных моделей (до 10 млрд параметров) в независимом российском бенчмарке MERA, обойдя международные аналоги от OpenAI, Google и Anthropic.