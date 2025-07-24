«Радиостанция Судного дня» пробудилась и передала семь загадочных сообщений подряд

Радиостанция УВБ-76 проявляет необычайную активность. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

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Как правило, в эфире УВБ-76 звучит не более одного-двух сообщений, после чего она замолкает на несколько дней. 24 июля она пробудилась после двухнедельного молчания и передала семь шифровок подряд.

В первом сообщении, прозвучавшем в 10:59 по московскому времени, упоминалось слово «коммунике». Затем так называемая «Радиостанция Судного дня» передала слова «пекинский», «краснохряк» и «гималайский». За ними последовали загадочные слова «шламоброд» и «крашотреф». Последнее сообщение со словом «ключица» прозвучало в 15:33 по московскому времени.

НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486

НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873

НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319

НЖТИ 65692 ГИМАЛАЙСКИЙ 7362 6129

НЖТИ 20768 ШЛАМОБРОД 9618 1994

НЖТИ 34240 КРАШОТРЕФ 9232 4881

НЖТИ 85185 КЛЮЧИЦА 3365 8041

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.