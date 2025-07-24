Xiaomi прекратит поддержку десятков моделей смартфонов

Xiaomi представила перечень устройств, которые не получат обновление с новой прошивкой HyperOS 3. Релиз платформы запланирован на октябрь текущего года, и в компании заранее информируют пользователей о прекращении поддержки ряда моделей, сообщает XiaomiTime.

В список «заброшенных» гаджетов вошли смартфоны, планшеты и устройства Xiaomi, Redmi и Poco. В частности, обновление не выйдет для всей линейки флагманских смартфонов Xiaomi 11, включая модель Xiaomi 11 Lite 5G NE. Также поддержки лишится планшет Xiaomi Pad 6.

Среди устройств Redmi поддержку утратили устройства серии Note 12, а также почти все флагманские модели серии K50 за исключением Redmi K50 Ultra, который будет обновлен до HyperOS 3.

Подобные ограничения коснулись и продуктов Poco: обновление не предусмотрено для моделей Poco M5, X5 и F4.

Как пояснили в компании, данное решение связано с аппаратными ограничениями устаревающих устройств. HyperOS 3 предъявляет повышенные требования к ресурсам — особенно в части реализации ИИ-функций и визуальных эффектов, включая переработанную анимацию в стиле Liquid Glass в iOS 26. В связи с этим устройства со скромными характеристиками могут столкнуться с некорректной работой новой версии интерфейса.