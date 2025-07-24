В Telegram появится публичная система рейтинга пользователей

Разработчики мессенджера Telegram приступили к тестированию новой функции — рейтинговой системы для пользовательских аккаунтов. Об этом сообщает «Код Дурова».

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Информация о новой системе впервые появилась в середине июля, когда энтузиасты обнаружили упоминание рейтинга профиля в одной из тестовых сборок Telegram. Теперь функция начинает разворачиваться на тестовом сервере, что может свидетельствовать о подготовке к публичному запуску.

Судя по всему, пользователи смогут видеть уровень своего аккаунта — соответствующая отметка будет отображаться в профиле. Однако официальных разъяснений о назначении рейтинга пока не было.

Эксперты «Кода Дурова» предположили, что система может быть связана с возможностями монетизации внутри Telegram. Так, рейтинг может отражать платежеспособность или активность пользователя, предоставляя более высокоуровневым аккаунтам доступ к дополнительным функциям — например, увеличенным лимитам на покупку цифровых подарков или иные действия.

Разработчики Telegram и Павел Дуров пока никак не комментировали предстоящее нововведение.