Почему ИИ не сможет заменить специалистов по информатике?

По мере развития ИИ все чаще можно услышать заявления, что скоро научная область информатики вымрет за ненадобностью. Но так ли это на самом деле? Портал theconversation.com рассказал, почему ИИ не сможет заменить людей — по крайней мере, не в ближайшем будущем.

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ИИ действительно способен писать компьютерный код по текстовым запросам, точно так же, как поэмы, рецепты и официальные письма. Чатботы повышают продуктивность и ускоряют рутинную работу, но эти преимущества не умаляют важности человеческих навыков.

Дело в том, что кодинг — не синоним информатики. Человек может научиться кодить, не посетив ни одного университетского урока, но степень по информатики включает в себя гораздо больше знаний и навыков. Инжиниринг комплексных систем, дизайн инфраструктуры, создание новых языков программирования, кибербезопасность, проверка систем на работоспособность. ИИ не может надежно выполнять эти задачи, и вряд ли сможет в обозримом будущем, даже несмотря на множество пессимистичных прогнозов.

ИИ мастерски предсказывает результаты. Генеративный ИИ совершенствует эту способность с помощью дружелюбного к пользователю интерфейса, встраиваемого прямо поверх интернет-контента. Он рерайтит, пересказывает и форматирует информацию таким образом, чтобы она походила на результат работы реального человека.

Но в данный момент ни один ИИ не умеет по-настоящему «мыслить». Каждый чатбот опирается на логические шорткаты, которые жертвуют точностью ради скорости. Иными словами, ИИ может говорить, как человек, но не может рассуждать, чувствовать, беспокоиться или хотеть что-либо. Он работает совсем не так, как человеческий разум.

Не так давно казалось, что «промпт-инжиниринг» заменит собой традиционную информатику. Но теперь подобные вакансии появляются все реже, а поле ответственности специалистов по информатике, напротив, становится шире. На практике ИИ предоставляет им больше инструментов для того, чтобы выполнять свою работу.

Теоретически это значит, что компании могут сократить часть ролей поддержки, но есть области, где человеческий контроль остается незаменимым. Для доверия, точности или из потребности в творческой мысли. ИИ не сможет сам адаптировать алгоритм хедж-фонда под новые экономические условия или провести диагностику перебоев на облачных серверах. Код для квантовых компьютеров могут написать только люди, равно как и, например, создать надежный софт для ядерных электростанций.

Наконец, один факт будет актуальным вне зависимости от обстоятельств: ИИ не может полностью заменить человека, потому что он слишком зависит от массива данных из прошлого. Рано или поздно искусственный интеллект может развиться достаточно, чтобы выполнять прежде невыполнимые задачи, но в этом случае под угрозой безработицы окажутся вообще любые профессионалы, а не только специалисты по информационным технологиям. Исключением станут лишь те, кто разрабатывают, контролируют и улучшают ИИ.