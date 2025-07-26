Крестный отец ИИ призвал предотвратить уничтожение человечества машинами

Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон сравнил развитие искусственного интеллекта с выращиванием тигра, подчеркнув необходимость объединения усилий для предотвращения угрозы человечеству.

Международное академическое сообщество должно объединить усилия для предотвращения возможности уничтожения человечества искусственным интеллектом, заявил британско-канадский ученый Джеффри Хинтон на конференции в Шанхае, передает ТАСС.

Хинтон, прозванный «крестным отцом искусственного интеллекта», отметил, что современные ИИ-агенты способны самостоятельно ставить подцели и стремиться к самосохранению и контролю.

Он сравнил развитие ИИ с выращиванием тигренка в доме, подчеркнув: «Маленький тигренок очень милый, но, если вы продолжаете его держать у себя, вам нужно следить за тем, чтобы он вас не съел, когда вырастет».

По мнению ученого, крупнейшие державы должны совместно искать способы обучения ИИ, чтобы он не поставил своей целью захват власти или уничтожение человечества.

Хинтон подчеркнул, что искусственный интеллект уже сейчас может манипулировать своими пользователями, и отключить такого агента будет крайне сложно. Он пояснил, что ИИ сможет убедить человека, который должен его отключить, отказаться от этого шага, поскольку он будет значительно умнее.

Ученый признал, что полностью избавиться от ИИ невозможно из-за его широкой пользы – от здравоохранения до изменения климата и промышленности. Хинтон отметил важность устранения разрыва между «обучением ИИ быть умным» и «обучением ИИ быть добрым».

В 2024 году Нобелевская премия по физике была присуждена Хинтону и Джону Хопфилду за фундаментальные открытия в области машинного обучения и искусственных нейронных сетей.

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