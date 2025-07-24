Google случайно показала всю линейку Pixel 10 до официального запуска

Google, похоже, случайно раскрыла всю линейку своих новых смартфонов Pixel 10 за месяц до официального анонса. В среду Android Authority обнаружил на Google Play Store скрытый баннер с четырьмя моделями: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold.

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Баннер сейчас не виден обычным пользователям, вероятно, журналисты нашли способ его активировать. На изображении показаны все четыре телефона с надписью «Познакомьтесь с новой серией Pixel 10». Три модели — Pro XL, Pro Fold и Pro — представлены в серебристо-голубом цвете «Moonstone», а базовый Pixel 10 — в ярко-синем.

Дизайн и цвета устройств совпадают с последними утечками и официальными тизерами от Google. Кроме того, на баннере указана скидка в 50 долларов на эти смартфоны, действующая до 13 октября.

Ожидается, что Google официально представит всю серию Pixel 10 на мероприятии Made by Google 20 августа.