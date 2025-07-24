Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что выброшенный Солнцем небольшой протуберанец может вызвать магнитные бури на Земле в ближайшие выходные. Протуберанец, находившийся почти точно в центре солнечного диска, наблюдался всю неделю и исчез со снимков в четверг утром.

Часть плазмы была выброшена в сторону Земли с невысокими скоростями, что подтверждено расчетами и данными солнечных коронографов LASCO, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В лаборатории отмечают: «Движение вещества к Земле подтверждено расчетами, а также прямыми наблюдениями выброса».

Вероятность магнитных бурь уровня G1 в субботу и воскресенье оценивается в 65 %, вероятность более сильных бурь – около 15%. Такие события могут вызвать лишь слабые колебания геомагнитного поля.

При этом ученые подчеркивают, что выброс не окажет влияния на прохождение радиосигналов или работу космических аппаратов. Более точный прогноз по магнитным бурям и возможным полярным сияниям будет опубликован в пятницу. Вероятность полярного сияния в Москве оценивается как крайне низкая – менее 1%.

Ранее специалисты предупредили о магнитных бурях, которые ожидаются на Земле 23 и 24 июля.

Ранее на Солнце за два дня зафиксировали 17 вспышек, включая две мощные вспышки уровня M, что втрое превышает обычные показатели июля. Резкий рост активности на Солнце показали на видео.