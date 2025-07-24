На планете Уран нашли источник внутреннего тепла

Планета Уран излучает собственное тепло, установили ученые из Хьюстонского университета. Это открытие противоречит данным, полученным зондом «Вояджер 2» почти 40 лет назад.

Исследователи проанализировали информацию с космических спутников и компьютерных моделей. Результаты показали, что Уран выделяет на 12,5% тепла больше, чем получает от Солнца.

Найдя источник внутреннего тепла, ученые смогут лучше понять происхождение необычной планеты. По мнению исследователей, Уран в настоящее время продолжает постепенно терять тепло, накопленное на раннем этапе его существования.

В 1986 году зонд «Вояджер 2», направляясь за пределы Солнечной системы, пролетел мимо Урана. Его приборы показали, что планета не выделяет значительного внутреннего тепла. Но современные ученые полагают – данные зонда могли быть искажены из-за резкого изменения солнечной погоды.

Новое исследование гласит, что Уран на самом деле выделяет тепло, а значит – обладает совершенно иной эволюционной историей и внутренней структурой, чем считалось. Считалось, что он возник вместе с другими планетами Солнечной системы около 4,5 млрд лет назад и изначально находился довольно близко к Солнцу, а потом переместился во внешнюю часть системы. Новые данные ставят эту версию под сомнение.

Ученые рассчитывают получить более подробную информацию благодаря миссии к планете Уран. Изучение циркуляции тепла на Уране раскроет данные о фундаментальных процессах, которые формируют атмосферу планеты, погодные и климатические системы. Это важно и для понимания атмосферных процессов Земли, сообщает Geophysical Research Letters.

Ранее стало известно, что астрономы открыли 128 новых спутников Сатурна. Общее количество спутников достигло 274. Это почти вдвое больше, чем у остальных планет Солнечной системы, вместе взятых.