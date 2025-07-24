Представлен квадратный смартфон с откидной камерой

Спустя два года после запуска краудфандинговой кампании для наушников с поддержкой искусственного интеллекта, компания iKKO готовится представить свой первый полноценный смартфон.

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iKKO Mind One – это компактный аппарат с 4,02-дюймовым AMOLED-дисплеем квадратной или почти квадратной формы. Устройство делает акцент на высоком качестве звука и автономных ИИ-функциях, не требующих подключения к интернету.

Особенности

Mind One представлен в двух версиях – Standard и Pro. Основные отличия заключаются в типе защитного стекла дисплея и наличии встроенного ИИ-помощника. Версия Pro использует сапфировое стекло с твёрдостью H9 и оснащена офлайн-ассистентом, работающим без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету. В модели Standard установлено стекло H7, и ИИ-помощник отсутствует.

Смартфон оснащён 4,02-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1240×1080 пикселей. Внутри – 6-нм процессор MediaTek MT8781, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 2200 мАч, плюс дополнительная батарея на 500 мАч встроена в комплектный чехол-клавиатуру.

Основная камера – 50-мегапиксельный модуль Sony, закреплённый на откидывающемся на 180° шарнире. Присутствует слот для nano-SIM, 3,5-мм разъём для наушников и качественный ЦАП CS43198 – всё для ценителей аналогового звука. Аппарат защищён от пыли и воды по стандарту IP54.

Mind One работает под управлением Android 15 с оболочкой iKKO AI OS, оптимизированной под небольшой квадратный экран. Среди ИИ-возможностей – создание заметок, ответы на вопросы, распознавание изображений и генерация персонализированных подкастов. Производитель обещает 3 года обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.

Габариты устройства – 86×72×8,9 мм, вес – 132 грамма.

Сроки выхода и цена

На платформе Kickstarter уже принимаются предзаказы на версию Pro. Базовая модель без NovaLink и сапфирового стекла появится позже.

Смартфон доступен в четырёх цветах: белом, чёрном, розовом и голубом. Чехол-клавиатура – в чёрном, жёлтом, голубом и розовом вариантах.