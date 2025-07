Ученые приблизились к ответу на вопрос, как зародилась жизнь на Земле

Вопрос, как зародилась жизнь, остается величайшей загадкой биологии. В Гарвардском университете провели эксперимент, приблизивший научное сообщество к ответу. Его результаты изложены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Самые ранние известные свидетельства жизни — это крошечные окаменелости древних микробов возрастом около 3,8 миллиарда лет. Но их открытие не дало понимания, как и когда именно возникла жизнь. Какие простые биологические молекулы привели к появлению сложных клеток? Был ли один источник жизни или несколько событий? Началась ли жизнь на Земле или на другой планете? Эти вопросы веками ставили биологов в тупик.

Чарльз Дарвин предполагал, что жизнь зародилась в «теплом мелком пруду», а затем развилась в разнообразные формы. В 1950-х годах Стэнли Миллер и нобелевский лауреат Гарольд Юри провели эксперименты в Чикагском университете, где смоделировали условия ранней Земли — атмосферу из метана, аммиака, водорода и воды с электрическими разрядами молний — и получили аминокислоты, органические молекулы, которые служат строительными блоками белков.

Энергичный профессор Хуан Перес-Меркадер, который называет себя «77-летним мальчишкой», начинал карьеру с теоретической физики — изучал теории великого объединения, суперсимметрии, супергравитации и суперструн. Затем заинтересовался астробиологией — и в конечном итоге пришел в Гарвард с амбициозной инициативой «Происхождение жизни».

Все формы жизни обладают несколькими базовыми свойствами: обрабатывают химическую информацию, усваивают энергию (например, потребляют пищу или осуществляют фотосинтез) для поддержания своей жизнедеятельности и построения тела, размножаются и эволюционируют в ответ на окружающую среду.

Перес-Меркадер разработал математические уравнения, описывающие базовую физику и химию биологии, и использовал их решения для создания искусственной жизни в пробирке. Долгое время эти усилия оставались теоретическими изысканиями без экспериментального подтверждения.

Но затем произошел прорыв в лаборатории благодаря самосборке, индуцированной полимеризацией — процессу, в котором неупорядоченные наночастицы спонтанно организуются и собираются в структурированные объекты на масштабах в миллионные или миллиардные доли метра.

Наконец, эти инструменты позволили Перес-Меркадеру и его коллегам воплотить свои теории в жизнь — в прямом смысле.

В новом эксперименте исследователи проверили, как жизнь могла «запуститься» из материалов, похожих на те, что содержатся в межзвездной среде — облаках газа и твердых частиц, оставшихся после эволюции звезд в галактике, — плюс световая энергия звезд. Пробирка выступила в роли лабораторной версии «теплого мелкого пруда» Дарвина.

Ученые смешали четыре небиохимические (но углеродные) молекулы с водой в стеклянных пробирках, окруженных зелеными светодиодами, похожими на праздничную гирлянду. Когда лампы загорались, смесь вступала в реакцию и образовывала амфифилы — молекулы с гидрофобными (отталкивающими воду) и гидрофильными (притягивающими воду) частями.

Эти молекулы самособирались в шарики — мицеллы. С изменением состава жидкости внутри них они превращались в клеткоподобные «везикулы». Эти везикулы выбрасывали новые амфифилы, как споры, или просто разрывались — и высвободившиеся компоненты формировали последующие поколения клеткоподобных структур. Но новые «споры» немного отличались друг от друга, и некоторые из них оказывались более способными к «жизни и размножению» — демонстрируя таким образом то, что исследователи назвали «механизмом наследуемой изменчивости», основой дарвиновской эволюции.

По мнению Перес-Меркадера, именно так могла зародиться жизнь около 4 миллиардов лет назад: «То, что мы видим в этом сценарии, — это возможность начать с молекул, которые ничем не примечательны — не таких, как сложные биохимические вещества, из которых состоит живая природа. Эта простая система — лучший способ старта грандиозного проекта под названием жизнь».

Эксперимент показал, как простая самовоспроизводящаяся система может быть создана из небиохимических молекул, согласен профессор астрономии Димитар Саселов, возглавляющий проект «Происхождение жизни».