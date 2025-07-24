Матвиенко призвала создавать в России суверенный ИИ

Россия должна создавать собственные, независимые платформы для развития искусственного интеллекта, поскольку "чужеродный" ИИ несет в себе опасность для граждан и страны в целом.
Об этом заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Искусственный интеллект - направление, которое во многом будет способствовать технологическому лидерству России, и ни в коем случае мы не должны сдерживать его развитие. <...> Очень важно, чтобы это был суверенный искусственный интеллект и суверенно законодательно регулировался. Мы должны поставить заслон для проникновения чужеродного искусственного интеллекта, потому что это на самом деле будет влиянием на любое суверенное государство", - сказала Матвиенко.