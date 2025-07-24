Матвиенко призвала создавать в России суверенный ИИ

Россия должна создавать собственные, независимые платформы для развития искусственного интеллекта, поскольку "чужеродный" ИИ несет в себе опасность для граждан и страны в целом.

Об этом заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.