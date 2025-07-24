Матвиенко: России нужен суверенный искусственный интеллект

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Россия должна создавать собственные, независимые платформы для развития искусственного интеллекта, поскольку "чужеродный" ИИ несет в себе опасность для граждан и страны в целом.

Матвиенко призвала создавать в России суверенный ИИ
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Об этом заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Искусственный интеллект - направление, которое во многом будет способствовать технологическому лидерству России, и ни в коем случае мы не должны сдерживать его развитие. <...> Очень важно, чтобы это был суверенный искусственный интеллект и суверенно законодательно регулировался. Мы должны поставить заслон для проникновения чужеродного искусственного интеллекта, потому что это на самом деле будет влиянием на любое суверенное государство", - сказала Матвиенко.

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