От 1.0 до 11: какие элементы Windows никогда не менялись?

В зависимости от того, как считать, Windows прошла уже через 15 ревизий. От первой до последней версии операционная система достаточно сильно изменилась, но некоторые вещи остаются нетронутыми с самого начала. Портал howtogeek.com рассказал, какие части Windows никогда не менялись.

© Unsplash

Интерфейс, состоящий из окон

Пожалуй, довольно очевидное наблюдение, но тем не менее. Окна являются неотъемлемой частью Windows с самой первой версии операционной системы: тогда окна разных приложений еще не могли накладываться друг на друга, поэтому они размещались рядом. Как ни странно, по-настоящему удобным этот способ организации интерфейса стал лишь позже, когда появились экраны высокого разрешения и мелкие quality-of-life улучшения.

Мышь в качестве главного устройства ввода

Windows 1.0 была одной из первых операционных систем, разработанных с расчетом на то, что к компьютеру всегда подключена мышь. Хотя множество приложений для MS-DOS поддерживали мышь, Windows нуждалась в ней, чтобы работать так, как задумывали разработчики. Конечно, и Windows 1.0., и всеми последующими версиями ОС можно пользоваться только с помощью клавиатуры, но это далеко не так удобно. Именно Windows сделала мышь обязательной частью любой системы, и это вряд ли изменится в ближайшем будущем.

Панели и выпадающие списки

Одним из важных компонентов ранних графических операционок, таких как Windows 1.0, была стандартизация работы разных приложений от разных разработчиков. Под DOS каждый девелопер предлагал собственные решения, но на Windows два текстовых редактора от разных команд будут иметь панели меню и выпадающие списки — точно такие же, как и в других частях системы. Конечно, Microsoft много раз экспериментировала с ленточками, боковыми панелями, гамбургер меню и другими идеями, но, в целом, структура меню в приложениях для Windows остается неизменной со времен 1.0.

Сворачивание, разворачивание и закрытие окон

В Windows 1.0. пользователи могли сворачивать, разворачивать и закрывать окна с помощью кнопок, которые будут не очень знакомы современным приверженцам Windows. Но начиная со второй версии управление окнами стало примерно тем же, что и сейчас. Несмотря на то, что Microsoft немного раздула опции управления за счет дополнительных функций, на фундаментальном уровне управление окнами не изменилось. При желании любой пользователь Windows может разобраться в 1.0 достаточно быстро. Все-таки продающей фишкой графических операционных систем как раз всегда была простота использования.

Многозадачность

Под MS-DOS для того, чтобы работать в одной программе, нужно закрыть другую. Поддержка многозадачности была одной из крупнейших инноваций Windows 1.0, которая многократно повысила продуктивность операционной системы. На практике, конечно, тогдашние одноядерные процессоры были слишком слабыми для настоящей многозадачности, но система переключалась между окнами так быстро, что, с точки зрения пользователя, все программы работали одновременно. Однако важнее то, что пользователь мог быстро переключаться между приложениями, перемещать между ними данные и держать их открытыми. При условии, естественно, что у ПК хватало оперативной памяти.

«Блокнот», Paint и «Калькулятор»

На MS-DOS не нужны были какие-либо продвинутые программы для того, чтобы работать за компьютером. Но на Windows 1.0 появились дополнительные приложения — самыми популярными из них стали «Блокнот», Paint и «Калькулятор». Они не покидают арсенал операционной системы с момента своего первого появления, и по-прежнему остаются полезным