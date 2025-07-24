Древняя пещера обнаружена под Липецком

В Елецком районе Липецкой области в долине реки Пальны найдена пещера длиной 26,5 метров. Об этом сообщили в археологическом парке "Аргамач".

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Всего эксперты обследовали десять пещер. Они определили, что три из них - пещеры на Белом камне - соединяются в одну протяженностью порядка 30 метров.

Представители "Аргамача" полагают, что эта карстовая полость - вторая по протяженности в Липецкой области.

Найденная пещера будет исследована на предмет возраста и археологической ценности. Ученые хотят узнать, какие организмы обитали в этих местах в древние времена и установить геологический возраст пещеры. Изучение будет продолжено спелеобиологами и палеозоологами.