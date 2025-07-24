В России рекордно подешевел iPhone 16

Стоимость базовой модели iPhone 16 опустилась в России до рекордных 57 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

© Apple

Цена на iPhone 16 впервые упала ниже 60 тыс. руб. Сейчас новый смартфон с памятью 128 ГБ можно купить за 57,5-59 тыс. руб. При этом в первой половине 2025 года он стоил 65-80 тыс. руб.

При выборе iPhone 16 важно учитывать, что за минимальную цену предлагаются американские версии, отличающиеся от международных отсутствием SIM-лотка. Вместо привычных SIM-карт эти модели поддерживают только электронные — eSIM.

iPhone 16 — это базовый смартфон во флагманской линейке Apple 2024-2025 годов. Гаджет получил обновленный дизайн задней крышки с вертикальным расположением камер, кнопку действия вместо переключателя беззвучного режима и сенсорную кнопку Camera Control для управления камерой. Также эта модель может похвастаться наличием производительного чипа Apple A18 и увеличившейся до 8 ГБ оперативной памяти, благодаря чему iPhone 16 поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence.

В сентябре 2025 года Apple покажет новые модели смартфонов. Это, вероятно, сделает iPhone 16 еще доступнее.