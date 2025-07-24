Новый чехол делает устаревшие смартфоны Apple похожими на iPhone 15

Компания Obsoless представила необычное решение для владельцев старых моделей iPhone с портом Lightning. Новый чехол под названием iPh0n3 – USB-C Protection Case позволяет модернизировать устройство, добавляя ему современный разъем USB-C и избавляя от необходимости использовать устаревший кабель. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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С выходом iPhone 15 Apple перевела свои смартфоны на стандарт USB-C, однако множество пользователей по-прежнему владеют более ранними моделями. В ситуации, когда большинство гаджетов — от ноутбуков и планшетов до игровых консолей — уже используют USB-C, старый iPhone часто остается единственным устройством, требующим отдельного кабеля Lightning. Новый чехол предлагает альтернативу дорогостоящему обновлению смартфона.

Аксессуар доступен для широкого спектра моделей, начиная с относительно недавних линеек iPhone 14 и 13 и заканчивая более старыми, такими как iPhone 12, 11, XS и даже некоторые версии iPhone SE.

Чехол не мешает работе беспроводной и MagSafe-зарядки, а также поддерживает функцию быстрой зарядки. Однако у аксессуара есть важное ограничение: он несовместим с устройствами, которые требуют питания от самого iPhone. Это означает, что через новый порт не будут работать проводные наушники, внешние накопители или дисплеи.