Перечислены новые функции будущих AirPods Pro 3

Ведущий YouTube-канала Max Tech рассказал, чего стоит ожидать от новых AirPods Pro 3.

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Дата релиза. Вероятнее всего, новые AirPods Pro 3 появятся в продаже уже через несколько месяцев - в сентябре.

Большие скидки на AirPods Pro 2. Это говорит о том, что продавцы на Западе готовятся к выходу новой версии наушников. Обычно такие скидки бывают примерно за месяц до выхода новой модели.

Функция мониторинга сердечного ритма. Её наконец должны добавить в новинку. Вероятно, эта функция также будет интегрирована в iOS 26.

Упоминание AirPods Pro 3 в бета-коде iOS 26. Это означает, что этот код уже разрабатывается с новыми функциями и что дата выпуска совсем скоро.

© Max Tech

Полностью переработанный дизайн. Вероятнее всего, кейс или сами наушники станут меньше.

Новый чип H3. Он позволит улучшить качество звука в целом, сделает программное обеспечение более надёжным, поможет легче и быстрее переключаться между устройствами, обеспечит меньшую задержку звука.

Значительное улучшение системы активного шумоподавления. Она станет гораздо лучше, чем раньше.

Функция перевода в реальном времени. Она станет поддерживаться в iOS 26 и облегчит общение во время поездок в другие страны.

Улучшенные микрофоны. У MacBook есть новое ПО на основе ИИ с поддержкой удаления голоса и шума. Вероятно, Apple реализует всё это в виде единого пакета для новых AirPods Pro 3, чтобы повысить качество микрофона.

Цена. Ожидается, что она будет составлять 299 долларов (в США).