Nothing выпустила часы CMF Watch 3 Pro

Компания Nothing анонсировала новые смарт-часы CMF Watch 3 Pro.

© MobiDevices

Новинка оснащена большим дисплеем, ёмким аккумулятором и защитой от пыли и воды по стандарту IP68.

Особенности

CMF Watch 3 Pro получили 1,43-дюймовый круглый AMOLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью до 670 нит. Пользователям доступно более 120 вариантов оформления экрана, включая возможность персонализации.

Часы предлагают усовершенствованный мониторинг сердечного ритма и более точный анализ фаз сна. Также доступны функции отслеживания уровня кислорода в крови, уровня стресса и состояния менструального цикла.

Интеграция с приложением Nothing X позволяет управлять музыкой, дистанционно делать снимки, получать подробные фитнес-отчёты и использовать другие функции. Управление жестами даёт возможность выполнять действия простыми движениями запястья.

Устройство поддерживает Bluetooth-вызовы, Bluetooth 5.3 и двухдиапазонный GPS. Также реализованы анимированные 3D-инструкции для разминки, дыхательные практики и интеграция с ChatGPT.

Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 350 мАч, который, по заявлению производителя, обеспечивает до 13 дней автономной работы в стандартном режиме. При активном использовании часы работают до 10 дней, а при включённом Always-On Display – до четырёх дней. Корпус защищён от пыли и влаги по стандарту IP68. Часы выполнены из металла и комплектуются ремешком из жидкого силикона.

Сроки выхода, цвета и цена

CMF Watch 3 Pro уже доступны в некоторых регионах. Доступны тёмно-серый, светло-серый и оранжевый варианты. Рекомендованная цена – $99.