Российские ученые выяснили происхождение скифов

Российские ученые провели пока самое масштабное генетическое исследование Великой Скифии, что позволило им выяснить, что скифы были преимущественно европейским народом с минимум контактов с азиатскими кочевниками, а также раскрыть их внешность и выявить "скифскую" мутацию, связанную с непереносимостью фруктозы.

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Об этом сообщила пресс-служба Университета "Сириус".

"Установлено, что скифы Северного Причерноморья, Предкавказья и Среднего Дона имели преимущественно европейское происхождение с доминированием генетических компонент европейских групп бронзового века. В то время как генетические связи с популяциями азиатских кочевников оказались минимальными. Обнаружена высокая генетическая неоднородность скифских групп, что указывает на сложную динамику их расселения и взаимодействий", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа российских палеогенетиков, историков и археологов под руководством научного руководителя Научного центра генетики и наук о жизни Университета "Сириус" академика Евгения Рогаева. Этот междисциплинарный консорциум уже много лет изучает историю появления и исчезновения античной Великой Скифии, простиравшейся от северного побережья Черного моря до верховьев Днестра и среднего Поднепровья.

Для получения подобных данных и проверки описаний скифов и Великой Скифии в трудах Геродота и других античных историков палеогенетики расшифровали геномы 131 древнего скифа, чьи останки были обнаружены археологами в курганах в Причерноморье, в предгорьях Кавказа и в среднем течении Дона. Ученым впервые удалось получить полные геномные последовательности скифов разных периодов их истории, а также расшифровать геномы соседей скифов из кобанской, меотской и пьяноборской культур.

Генетическая история скифов

Последующий анализ структуры ДНК скифов помог ученым раскрыть родственные связи между скифами из курганов Среднего Подонья, найти свидетельства кланового или родового характера устройства их общества, что проявлялось в высокой частоте близкородственных браков. Также палеогенетики обнаружили, что больше всего на скифов похожи не современные народы юга Европы, а жители Польши, стран Балтики, Дании и северо-запада России.

Также академик Рогаев и его коллеги обнаружили, что многие скифы, вероятно, имели светлые волосы, а некоторые были голубоглазыми и рыжеволосыми, что совпадает с описанием их внешности в трудах Геродота. При этом ученые предполагают, что бронзовый цвет кожи скифов из трудов античных историков может быть связан с тем, что в популяциях этих кочевников была распространена вариация гена HFE, связанная с развитием нарушений в метаболизме железа.

В дополнение к этому, ученые обнаружили, что среди скифов не были распространены вариации "азиатских" генов, связанные с непереносимостью алкоголя, и при этом у них отсутствовали "европейские" вариации гена LCT, дающие их носителям способность пить молоко во взрослом возрасте. По этой причине исследователи считают, что если скифы и употребляли молоко, то они делали это, как и современные кочевники, путем приготовления кисломолочных продуктов.

Еще одной интересной особенностью скифов является то, что для них была характерна патогенная мутация в гене ALDOB, вызывающая тяжелую непереносимость фруктозы. Эта вариация гена, вызывающая схожие проблемы у некоторых современных жителей Европы, возникла не позже первой половины первого тысячелетия до н.э. и была унаследована и скифами, и предками европейцев из одного источника. История и причины ее широкого распространения по Европе особенно интересны для изучения, подытожили академик Рогаев и его коллеги.