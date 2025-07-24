Искусственный интеллект научился восстанавливать тексты на латыни

Ученые представили новую программу искусственного интеллекта, способную расшифровывать и восстанавливать древние надписи на латыни. Ее назвали «Эней» в честь мифического героя Троянской войны.

© Unsplash

Жители Древнего Рима оставили множество письменных свидетельств и документов. Каждый год археологи находят около 1500 новых образцов. Это политические указы, надписи на стенах, деловые записи и частная переписка, эпитафии на могилах и многое другое.

Тексты писали представители практически всех социальных слоев, и они содержат уникальные сведения о повседневной жизни империи. Но многие из них сохранились лишь частично.

Новую программу искусственного интеллекта ученые создавали вместе с историками. Ее обучили на базе данных, содержащей почти 200 тысяч известных надписей и 16 миллионов символов.

В результате «Эней» научился не просто подбирать похожие слова вместо утраченных, идентифицировать и связывать надписи на основании более глубоких исторических связей. Так, он определяет, в какой из 62 римских провинций мог быть написан текст, и указывает время создания с погрешностью до 13 лет.

Систему протестировали на тексте Res Gestae Divi Augusti, где описана биография первого римского императора Августа. «Эней» предложил две даты его создания: 10 – 0 годы до нашей эры или 10 – 20 годы нашей эры. Эти выводы совпадают с предположениями ученых.

Дальнейшие исследования показали, что дополнения, внесенные «Энеем», были полезны в 90% случаев. Новинка позволит работать с текстами более широкому кругу людей, сообщает Nature.

Ранее сообщалось, что нейросети помогут восстановить утраченные панно Зубовского флигеля Екатерининского дворца. В годы Великой Отечественной войны их вывезли в Германию. Вернуть удалось всего 10 полотен из 103. Нейросеть успешно создала пейзажи и натюрморты, но с мифическими сюжетами не справилась.