Подтвержден миф о необходимости выключения ПК во время грозы

Журналисты издания PC World рекомендовали выключать из сети компьютер, когда приближается гроза. Материал доступен на сайте медиа.

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Авторы журнала рассказали, что решили подтвердить или опровергнуть популярный миф о том, что работать за персональным компьютером во время грозы опасно. По словам специалистов, природное явление действительно может навредить устройству, если девайс подключен к электрической сети.

«Главную опасность во время грозы представляют, конечно же, вспышки молний», — отметили авторы.

По их словам, вспышки вызывают высоковольтные разряды, которые могут перекинуться через силовые кабели на устройства. Журналисты подчеркнули, что компьютеры не защищены от таких скачков энергии. Даже если разряд окажется не сильным, то могут пострадать чувствительные компоненты — материнская плата, оперативная память и твердотельный накопитель.

Поэтому авторы посоветовали не только не работать за ПК во время грозы, но и отключать его от электрической сети.

«Отключая компьютер от сети, не забудьте отключить и роутер, поскольку они — одни из наиболее часто выходящих из строя устройств во время гроз», — подытожили специалисты.

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