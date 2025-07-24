Обнаружена древняя рептилия с «ирокезом»

Международная команда палеонтологов описала ранее неизвестную древнюю рептилию, жившую на деревьях в триасовую эпоху (247 миллионов лет назад). Ей присвоили научное название «Mirasaura grauvogeli».

Ученые обратили внимание на необычный гребень на спине рептилии, похожий на «ирокез». Он состоял из растущих из кожи отростков, не похожих ни на чешую, ни на перья.

Каждый из отростков имел форму перышка, но не имел характерных для перьев тонких разветвленных структур. Также он был лишен костяных шипов, подобных тем, что наблюдались у более поздних видов.

Ученые отметили, что миразавры старше динозавров и не находятся с ними в прямом родстве. Открытие показало, что генетическая основа для сложных кожных придатков, таких как перья, возникла гораздо раньше, чем принято было считать – возможно, еще в каменноугольный период, 300 млн лет назад. Миразавр – первое прямое доказательство того, что такие структуры действительно сформировались на ранних этапах эволюции у групп, не связанных тесным родством с птицами и динозаврами.

Дополнительные исследования показали, что миразавр обладал узкой, похожей на птичью мордой, большими глазницами и куполообразным черепом. Вероятно, он питался насекомыми, которых извлекал из стволов деревьев. Эта рептилия жила в одном из первых лесов, которые возникли после Великого массового вымирания на границе перми и триаса, сообщает Nature.

Ранее в Китае нашли окаменелость чирикающего динозавра. Скелет сохранился практически полностью. В том числе, остались кости гортани. Их строение оказалось похожим на гортань современных птиц.