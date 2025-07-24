Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

Газета.Ru

На маркетплейсе подарков Telegram зафиксирована уязвимость, которую активно используют мошенники. Пользователям предлагаются ордера на подарки по заниженной цене — как правило, по 125 звезд, что существенно ниже рыночной стоимости, но при попытке покупки система выдает сообщение об ошибке, сообщает «Код Дурова».

Раскрыта новая мошенническая схема в Telegram
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Ошибка объясняется изменением стоимости, однако на странице каждого такого подарка в графе «Владелец» размещен призыв перейти по ссылке и подключить специального бота через сервис «Telegram для бизнеса», который якобы должен устранить сбой и позволит купить подарок по низкой цене.

«Код Дурова» предупредил, что подключение подобных ботов чревато потерей собственных подарков и кражей данных из личных переписок. «Боты для бизнеса» обладают расширенными правами, включая доступ к личным сообщениям, управление подарками и возможность совершать действия от имени пользователя — в том числе отправку подарков третьим лицам.

Суть мошеннической схемы заключается в быстрой автоматической смене стоимости подарков между 125 и 126 звездами. Это позволяет визуально отображать подарок в списке по выгодной цене, но при попытке оформить покупку цена изменяется быстрее, чем система успевает обработать транзакцию.