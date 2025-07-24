Apple запустила страховку на все свои гаджеты

Lenta.ru

Корпорация Apple запустила новую программу страхования своих гаджетов AppleCare One. На это обратило внимание издание The Verge.

Apple запустила страховку на все свои гаджеты
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Программа позволяет застраховать одновременно 3 устройства на выбор. У компании уже есть программа AppleCare Plus, которая предусматривает страхование и бесплатный ремонт одного устройства.

Согласно условиям сервиса, пользователь может застраховать 3 любых гаджета Apple за 19,99 долларов (около 1600 рублей) в месяц. При добавлении каждого дополнительного устройства стоимость страховки увеличивается на 5,99 долларов (около 470 рублей). Сервис позволяет отремонтировать любые повреждения неограниченное количество раз, а также дает право на приоритетное обслуживание.

Кроме того, в подписку AppleCare One можно добавить старые устройства, которые были приобретены не более 4 лет назад. Перед добавлением специалисты компании проверят гаджет — в Apple подчеркнули, что девайс должен быть в хорошем состоянии. Страховка покрывает стоимость ремонта iPhone, iPad или Mac. В США программа начнет работать с 24 июля.