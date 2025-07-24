Обнаружена считавшаяся вымершей самая маленькая в мире змея

Самую маленькую в мире змею, которая на протяжении 20 лет считалась вымершей, обнаружили на Барбадосе. Ее не видели в дикой природе с 2006 года.

© Blair Hedges, Pennsylvania State University

Барбадосская нитевидная змея (Tetracheilostoma carlae) достигает в длину всего 9 – 10 см. Она роет норы в земле, питается термитами и муравьями. При размножении откладывает только одно яйцо.

Барбадосские змеи очень редки. С 1889 года было зарегистрировано только несколько единичных случаев ее наблюдения. Также этот вид путают с браминским слепуном (Indotyphlops braminus).

Особь самой маленькой в мире змеи нашли под камнем в корнях дерева в центральном Барбадосе. В Вест-Индском университете провели исследование с помощью микроскопа, которое подтвердило ее принадлежность к виду Tetracheilostoma carlae. Так, ученые описали бледно-оранжевые полоски на теле и характерный рисунок чешуи на голове. После осмотра змею вернули в лес.

По оценкам экспертов, за последние 500 лет на Барбадосе вырубили 98% девственных лесов. Оставшиеся 2% сохранились в районе Шотландии – первые шотландские поселенцы дали ему такое название из-за холмистой местности, оврагов и известняковых скал. Это важный ареал биологического разнообразия на острове, сообщает IFLScience.

Ранее стало известно, что в Непале впервые за 185 лет заметили самую маленькую в мире выдру. Предыдущее наблюдение датировано 1839 годом. Молодую особь заметили в месте слияния рек. Выдру отнесли к виду Aonyx cinereus.