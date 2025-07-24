В Москве найдена помадная баночка XIX–начала XX века

В Калошином переулке археологи нашли старинную помадную баночку из фарфора. Эта емкость использовалась для кремов, помад или бальзамов в XIX — начале XX века. Ценный экземпляр украшен особой росписью — на донце нанесен рисунок петуха. Такой артефакт был обнаружен археологами впервые.

© Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Как известно, петух стал символом Франции во время Великой французской революции XVIII века, когда изображение этой птицы появилось на новой 20-франковой монете. Французы, считавшие галлов своими предками, признали галльского петуха национальной эмблемой. На помадной баночке он выполняет функцию своеобразного знака качества. Примечательно, что емкость для косметического средства с французскими корнями была произведена в России, так как сделана она из гжельской глины.

«Небольшие керамические емкости археологи часто находят в поздних культурных слоях. В основном такие артефакты бывают белого или синего цвета. Банка, обнаруженная в Калошином переулке, украшена росписью в виде клейма, а на ее донце нанесен рисунок птицы. Возможно, их сочетание сделано керамистами специально как некий отсыл к тому, что крем или помада в банке имеет французское происхождение. Это позволяет предположить, что керамисты специально нанесли росписи. Находка уже отреставрирована и в составе коллекции будет передана в Музей Москвы», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В XIX — начале XX века помадой называлось средство для ухода за волосами, которое придавало им блеск и делало прическу более устойчивой. Оно пользовалось популярностью как у женщин, так и у мужчин. Основным ингредиентом для его изготовления был жир из свиного, бычьего или иного сала, в который добавляли ароматические вещества.

В Москве к 1850 году было 11 помадных заводов, в год они выпускали продукции на 400 тысяч рублей. Тару для кремов, помад и бальзамов изготавливали в Гжели еще с конца XVIII века. Гжельские земли были присоединены к Московскому княжеству в XIV столетии, что послужило мощным стимулом для развития гончарного производства в этой местности.

Во время царствования Алексея Михайловича, в 1663–1666 годах, Гжель стала эксклюзивным поставщиком аптекарских сосудов. Местные мастера активно изготавливали их для поставки в столицу, продукция славилась своим качеством. Впоследствии эти «поставщики двора его величества» и положили начало керамическому производству в Российской империи. Для производства химической посуды в 1710 году Гжельскую волость приписали к Аптекарскому приказу в Москве.

Помадные емкости несколько отличались от другой аптекарской тары. Они имели толстые стенки и массивное округлое дно, чтобы было удобнее набирать содержимое деревянной лопаточкой или пальцами. Банки изготавливали из глины и сверху покрывали непрозрачным слоем глазури с добавлением олова: оно защищало керамическое изделие от действия кислот и щелочей, делало сосуд непроницаемым. Внутри тара всегда была белого цвета, а снаружи ее окрашивали.

Археологические исследования проводились на участке, расположенном в квартале между улицей Арбат и переулками Сивцев Вражек, Староконюшенным и Калошиным. Специалистам удалось собрать коллекцию артефактов XVI–XIX веков. Среди находок большую часть занимают курительные трубки, в том числе покрытые поливой, разнообразные фарфоровые помадные баночки, расписные изразцы. Сейчас предметы находятся в реставрационной мастерской и в дальнейшем будут переданы на постоянное хранение в Музей Москвы.