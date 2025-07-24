В Москве найдена помадная баночка XIX–начала XX века

Хрупкое наследие: в Калошином переулке найдена помадная баночка XIX — начала XX века
В Калошином переулке археологи нашли старинную помадную баночку из фарфора. Эта емкость использовалась для кремов, помад или бальзамов в XIX — начале XX века. Ценный экземпляр украшен особой росписью — на донце нанесен рисунок петуха. Такой артефакт был обнаружен археологами впервые.
Как известно, петух стал символом Франции во время Великой французской революции XVIII века, когда изображение этой птицы появилось на новой 20-франковой монете. Французы, считавшие галлов своими предками, признали галльского петуха национальной эмблемой. На помадной баночке он выполняет функцию своеобразного знака качества. Примечательно, что емкость для косметического средства с французскими корнями была произведена в России, так как сделана она из гжельской глины.
«Небольшие керамические емкости археологи часто находят в поздних культурных слоях. В основном такие артефакты бывают белого или синего цвета. Банка, обнаруженная в Калошином переулке, украшена росписью в виде клейма, а на ее донце нанесен рисунок птицы. Возможно, их сочетание сделано керамистами специально как некий отсыл к тому, что крем или помада в банке имеет французское происхождение. Это позволяет предположить, что керамисты специально нанесли росписи. Находка уже отреставрирована и в составе коллекции будет передана в Музей Москвы», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
В XIX — начале XX века помадой называлось средство для ухода за волосами, которое придавало им блеск и делало прическу более устойчивой. Оно пользовалось популярностью как у женщин, так и у мужчин. Основным ингредиентом для его изготовления был жир из свиного, бычьего или иного сала, в который добавляли ароматические вещества.
В Москве к 1850 году было 11 помадных заводов, в год они выпускали продукции на 400 тысяч рублей. Тару для кремов, помад и бальзамов изготавливали в Гжели еще с конца XVIII века. Гжельские земли были присоединены к Московскому княжеству в XIV столетии, что послужило мощным стимулом для развития гончарного производства в этой местности.
Во время царствования Алексея Михайловича, в 1663–1666 годах, Гжель стала эксклюзивным поставщиком аптекарских сосудов. Местные мастера активно изготавливали их для поставки в столицу, продукция славилась своим качеством. Впоследствии эти «поставщики двора его величества» и положили начало керамическому производству в Российской империи. Для производства химической посуды в 1710 году Гжельскую волость приписали к Аптекарскому приказу в Москве.
Помадные емкости несколько отличались от другой аптекарской тары. Они имели толстые стенки и массивное округлое дно, чтобы было удобнее набирать содержимое деревянной лопаточкой или пальцами. Банки изготавливали из глины и сверху покрывали непрозрачным слоем глазури с добавлением олова: оно защищало керамическое изделие от действия кислот и щелочей, делало сосуд непроницаемым. Внутри тара всегда была белого цвета, а снаружи ее окрашивали.
Археологические исследования проводились на участке, расположенном в квартале между улицей Арбат и переулками Сивцев Вражек, Староконюшенным и Калошиным. Специалистам удалось собрать коллекцию артефактов XVI–XIX веков. Среди находок большую часть занимают курительные трубки, в том числе покрытые поливой, разнообразные фарфоровые помадные баночки, расписные изразцы. Сейчас предметы находятся в реставрационной мастерской и в дальнейшем будут переданы на постоянное хранение в Музей Москвы.