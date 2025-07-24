Apple нашла способ избежать ежедневных штрафов ЕС

Apple, вероятно, избежит ежедневных штрафов от антимонопольных органов ЕС благодаря внесённым изменениям в работу App Store. По данным источников, знакомых с ситуацией, Европейская комиссия в ближайшие недели может одобрить новые правила, предложенные компанией.

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Изменения касаются условий оплаты и взаимодействия с пользователями. Теперь разработчики смогут указывать неограниченное количество внешних ссылок для оплаты за пределами App Store. За такие транзакции будет взиматься комиссия от 5% до 15%. Если же покупка совершается напрямую через магазин Apple, комиссия составит 20%, а для малого бизнеса может снизиться до 13%.

Обновлённые правила были представлены после того, как Apple в апреле получила штраф в размере 500 миллионов евро. Еврокомиссия посчитала, что ограничения, ранее действовавшие в App Store, мешали пользователям получать более выгодные предложения за пределами экосистемы компании, что нарушало положения Закона о цифровых рынках (DMA).

Компании дали 60 дней на приведение своих условий в соответствие с требованиями нового законодательства. В противном случае Apple грозили ежедневные штрафы — до 5% от её средней мировой выручки, что могло бы достигать 50 миллионов евро в день.