Ученые МГУ раскрыли механизм разрушения графита в космосе

В пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сообщили, что учёные НИИ механики вуза обнаружили неожиданные свойства графита, используемого в теплозащите космических аппаратов. Оказалось, что под воздействием ударных волн этот материал разрушается не через плавление или испарение, а путём механического откалывания микрочастиц.

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Эксперименты проводились на установке «Ударная труба», где учёные моделировали экстремальные условия, с которыми сталкиваются космические корабли при входе в атмосферу. Наблюдения показали, что поверхность графита подвергается именно механическому разрушению, а не термическому воздействию, как предполагалось ранее.

Как пояснил Владимир Левашов, заведующий лабораторией кинетических процессов, надёжность теплозащитного слоя критически важна для безопасности космических полётов. Большинство современных покрытий создаётся на основе углеродных материалов, поэтому понимание механизмов их разрушения позволит разрабатывать более эффективные защитные системы.

Это открытие особенно актуально для перспективных многоразовых космических аппаратов, которые должны выдерживать многократные входы в атмосферу. Новые данные помогут инженерам подбирать оптимальные материалы и конструкции теплозащиты.