Назван лучший и недорогой iPhone для покупки в 2025 году

Бюджетный iPhone 16e значительно снизился в цене на российском рынке и с учетом возможностей является одной из самых рациональных покупок. Об этом сообщает портал «Палач».

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В конце февраля iPhone 16e оценивался на российском рынке в 70 тыс. руб., однако сейчас смартфон можно приобрести в среднем за 45 тыс. руб. и даже дешевле.

Вместе с тем эксперты выделили сразу три преимущества iPhone 16e. Первое заключается в том, что бюджетный гаджет предлагает производительность на уровне флагманов благодаря чипу Apple A18, который также используется в iPhone 16. Он обеспечивает уверенную работу в повседневных задачах: от просмотра видео и соцсетей до многозадачности. Форм-фактор устройства — 6,1 дюйма — делает его эргономичным и удобным для использования одной рукой. По ощущениям он напоминает компактные модели Apple, такие как iPhone 5s.

Также смартфон предлагает 8 ГБ оперативной памяти и поддержку ИИ-функций — аналогичными параметрами могут похвастаться лишь флагманские модели, начиная с iPhone 15 Pro. Кроме того, объем оперативной памяти напрямую влияет на скорость переключения между приложениями и работу фоновых задач. Ожидается, что iPhone 16e получит минимум 4–5 лет программной поддержки.

Заключительным преимуществом смартфона называют его энергоэффективность — несмотря на упрощенные характеристики, смартфон демонстрирует высокий уровень автономности. Этому способствует сразу три фактора: относительно компактный дисплей, энергоэффективный чип и фирменный модем C1. В результате время работы на одном заряде сопоставимо с iPhone 14 Plus, который стоит существенно дороже и имеет большую батарею.

Таким образом, в отличие от бюджетных iPhone SE, которые страдали от быстрого разряда, iPhone 16e демонстрирует стабильную работу на протяжении всего дня.