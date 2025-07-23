Google Gemini вышел на всех часах с Wear OS 4 и новее

Google официально выпустила голосового помощника Gemini на все умные часы с Wear OS 4 и новее.

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Теперь им могут пользоваться владельцы Pixel Watch, часов Samsung, Oppo, OnePlus, Xiaomi и других моделей.

Gemini заменяет устаревший Google Assistant. После обновления через Play Store, пользователи увидят уведомление «Gemini теперь на ваших часах».

Активировать помощника можно голосом («Hey Google»), долгим нажатием кнопки, через иконку, циферблат или виджет Tile, который получил обновлённый дизайн в стиле Material 3.

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Gemini понимает более естественные голосовые команды и умеет отвечать не только голосом, но и текстом или изображениями. Также он предлагает быстрые кнопки оценки и обратной связи.

Главное преимущество — поддержка расширений. С помощью Gemini можно искать в Google, отправлять сообщения, запускать YouTube Music, управлять календарём, прокладывать маршруты в Maps и даже работать с Gmail.

Также он умеет запоминать мелочи вроде номера шкафчика или места на парковке.