Пять человек получили травмы из-за загоревшегося в поезде пауэрбанка

Пять человек получили травмы в результате возгорания портативного аккумулятора (пауэрбанка) в поезде на оживленной линии Яманотэ в Токио. Как выяснилось позднее, загоревшееся устройство относилось к партии, которая была отозвана производителем из-за риска возгорания. Об этом сообщает NHK.

© Xiaomi

Инцидент произошел в воскресенье (20 июля) днем, когда поезд следовал между станциями Синдзюку и Син-Окубо. По словам владелицы устройства, женщины в возрасте около 30 лет, пауэрбанк сильно нагрелся во время зарядки смартфона. Она отключила его, но аккумулятор не остыл и примерно через 30 секунд воспламенился.

Возгорание было оперативно потушено с помощью огнетушителя. Владелица аккумулятора получила ожог руки, еще четыре пассажира получили легкие травмы.

В ходе расследования полиция Токио установила по серийному номеру, что аккумулятор принадлежал к отозванной партии. По данным Агентства по делам потребителей и компании-продавца, всего было поставлено около 39 000 единиц данной модели за период до августа 2021 года.

Прежде с этими аккумуляторами уже было связано 16 случаев возгорания по всей стране. Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств происшествия.