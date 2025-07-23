В Сети дали советы перед установкой новейшей iOS 26

Apple готовится выпустить первую публичную бета-версию iOS 26 — возможно, уже на этой неделе. Финальный релиз системы ожидается осенью, а пока разработчики могут первыми опробовать новые функции.
В iOS 26 появятся:
- Новый дизайн Liquid Glass,
- Расширенные возможности искусственного интеллекта (Apple Intelligence),
- Перевод сообщений и звонков в реальном времени,
- Улучшенная многозадачность и многое другое.
Но прежде чем устанавливать бета-версию, стоит учитывать несколько моментов:
- Это тестовая версия, в ней возможны ошибки, сбои и проблемы с работой некоторых приложений.
- Лучше устанавливать её на дополнительный iPhone, чтобы не рисковать основным.
- Обязательно сделайте резервную копию данных.
- Бета может быстрее разряжать батарею.Временно избегайте ввода конфиденциальных данных — возможны уязвимости.
- Сообщайте об ошибках через приложение Feedback Assistant — это поможет улучшить систему.
- Возврат на предыдущую версию iOS может быть сложным.
Чтобы установить iOS 26, нужен iPhone 11 или новее с iOS 16.5 и минимум 20 ГБ свободной памяти. Сначала сделайте резервную копию, затем зайдите на сайт beta.apple.com, авторизуйтесь и зарегистрируйте устройство. Далее откройте Настройки > Основные > Обновление ПО > Бета-обновления и выберите iOS 26 Public Beta.