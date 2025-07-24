Можно ли безопасно прыгнуть в черную дыру? Ученые дают неожиданный ответ

Учёные утверждают, что прыгнуть в чёрную дыру и выжить возможно, но только в сверхмассивную. Правда, обратной дороги нет — это путешествие в один конец.

Чёрные дыры — одни из самых загадочных объектов во Вселенной. Их гравитация настолько сильна, что даже свет не может вырваться за пределы горизонта событий. Но что, если человек решится на отчаянный шаг и попытается исследовать чёрную дыру изнутри? Оказывается, это возможно — но с одной важной оговоркой.

Почему сверхмассивные чёрные дыры безопаснее?

Согласно исследованиям, опубликованным в The Conversation, человек действительно может проникнуть в чёрную дыру и остаться в живых — но только если это сверхмассивная чёрная дыра. В отличие от своих меньших собратьев, сверхмассивные чёрные дыры обладают более «мягкими» условиями на горизонте событий.

Дело в гравитационных силах:

В чёрной дыре солнечной массы разница в притяжении между головой и ногами человека настолько велика, что тело мгновенно разорвётся — этот процесс называется «спагеттификацией».

В сверхмассивной чёрной дыре гравитационный градиент гораздо слабее, поэтому астронавт сможет пересечь горизонт событий без фатальных последствий.

Однако есть нюанс: обратного пути нет.

Почему нельзя вернуться?

Как только человек пересекает горизонт событий, законы физики, известные нам, перестают работать. Никакая информация, сигнал или даже свет не смогут вырваться обратно. Это означает, что даже если астронавт выживет при входе, он никогда не сможет сообщить о своих наблюдениях.

Пример из «Интерстеллар»

В фильме Кристофера Нолана герой попадает в чёрную дыру Гаргантюа, которая, по сюжету, является сверхмассивной. Физики подтверждают: такой сценарий возможен, но с одной поправкой — в реальности никто не смог бы передать данные обратно, как это сделал герой Мэттью Макконахи.

Что происходит внутри чёрной дыры?

Учёные до сих пор не знают точно. Согласно общей теории относительности, в центре чёрной дыры находится сингулярность — точка бесконечной плотности, где перестают действовать известные законы физики. Однако квантовая механика предполагает, что информация не может исчезнуть бесследно, и этот парадокс до сих пор не разрешён.

Можно ли как-то «выбраться»?

Пока нет. Теоретически, если чёрная дыра вращается, внутри может существовать «кротовая нора» — туннель в другую часть Вселенной. Но подтверждений этой гипотезе нет.

Вывод: прыжок в чёрную дыру возможен, но только в один конец. Если человечество когда-нибудь решится на такой эксперимент, это будет величайшее — и последнее — приключение в истории космонавтики.