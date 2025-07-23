1000-летних терракотовых людей обнаружили в пещере Дьявола

Международная группа учёных в горах Сьерра-Миксе обнаружила и подробно изучила десятки фигур из необожжённой глины, возраст которых превышает 1000 лет. Артефакты находились в одной из пещер мексиканского штата Оахака.

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Исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science: Reports, описывает уникальную художественную технику мезоамериканских народов. Культура создателей пока не установлена.

Пещера, известная как "Дьявольская", содержит изображения людей, которые, вероятно, были частью религиозного ритуала. Первые находки были сделаны в 2011 году, но полноценное изучение удалось провести только сейчас. Известно, что около тысячи лет назад здесь жил народ аюук-джай, возможно, именно они создали подземную галерею, но подтверждений этому нет.

Археологи описали 72 фигуры: мужчин, женщин, детей в разных позах, а также животных - ягуаров, обезьян, рептилий и лягушек. Скульптуры отличаются высокой детализацией и мастерством исполнения.

На месте также обнаружена миниатюрная площадка для ритуальной игры в мяч длиной всего 3,8 метра. Обычно такие площадки были значительно больше, поэтому предполагается, что эта имела символическое значение.

Особое внимание привлекает использование природных элементов: например, скульптура ягуара стоит на сталагмите. Глиняные фигуры из необожжённого материала, созданные, вероятно, для кратковременного использования, удивительно сохранились более тысячи лет.

Назначение ритуала остаётся загадкой - археологи не нашли аналогов таким артефактам. Тем не менее, они считают, что сакральное значение заключалось в самом процессе создания фигур в священной пещере.