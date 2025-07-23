Протоперья появились у рептилий более 247 миллионов лет назад

Международная команда ученых обнаружила необычные структуры у древней рептилии Mirasaura grauvogeli возрастом 247 миллионов лет. Она имеет сложные кожные отростки, напоминающие перья. Открытие показывает, что такие формы могли появиться еще в каменноугольном периоде 300 миллионов лет назад — задолго до птиц и динозавров. В будущем авторы продолжат изучение строения миразавра и его среды обитания. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Шерсть и перья животных сыграли важнейшую роль в эволюции. Эти структуры помогли видам стать теплокровными, выделяться в брачный сезон, пугать хищников и, в случае перьев, — летать. До сих пор считалось, что сложные кожные покровы эволюционировали у млекопитающих и птиц, а рептилии ограничились чешуей.

Теперь международная команда ученых опровергла эту теорию. В ходе реставрации объектов в музее в Штутгарте, Германия, они обнаружили необычную окаменелость рептилии, жившую 247 миллионов лет назад — задолго до появления динозавров. Она имела спинной гребень, в котором находились сложные наросты, похожие на перья. Команда проанализировала форму окаменелости и определила ее в отдельный вид Mirasaura grauvogeli.

С помощью синхротронной томографии ученые восстановили строение черепа миразавра. Он оказался похож на птичий: на это указывали куполообразная форма черепа, узкая морда, крупные глазницы и отсутствие зубов. Вероятно, миразавры доставали насекомых из узких дупел деревьев. Авторы добавили, что рептилия принадлежит группе дрепанозавров — древесных животных с цепкими лапами и когтями, похожими на крюки.

Кроме того, в гребне сохранилась тонкая коричневая пленка с меланосомами — органеллами, содержащими пигмент меланин. Сравнив форму меланосом миразавра с частицами современных рептилий, исследователи обнаружили, что эти структуры оказались ближе к перьям, чем к коже рептилий или шерсти млекопитающих.

Теперь ученые считают, что генетическая программа, отвечающая за рост сложных кожных структур, могла появиться еще в каменноугольном периоде более 300 миллионов лет назад.

«Тот факт, что мы обнаружили такие сложные кожные отростки у такой древней группы рептилий, проливает новый свет на их эволюцию. Миразавры старше динозавров и даже не состоят с ними в близком родстве. Исследования в области биологии развития показывают, что генетическая основа для роста сложных кожных придатков, таких как перья, вероятно, возникла в каменноугольный период более 300 миллионов лет назад. Миразавр является первым прямым доказательством того, что такие структуры действительно формировались на ранних этапах эволюции рептилий, в группах, не связанных тесным родством с птицами и вымершими динозаврами», — рассказал Стефан Спикман, ведущий автор исследования из Государственного музея естественной истории Штутгарта, Германия.

В будущем команда планирует выяснить, как кожные наросты смогли сохраниться в месте обитания миразавра, а также как эти животные взаимодействовали с другими видами.