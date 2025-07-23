Тысячелетний лик славянского духа обнаружили под водой в Польше

Польские археологи из Университета Николая Коперника обнаружили в озере Ледница редкую деревянную скульптуру с удивительно точным изображением человеческого лица. Артефакт поднят со дна в ходе подводных раскопок и, по мнению исследователей, представляет собой языческого идола - образ божества или духа-защитника.

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Как сообщает журнал Archaeology, находка проливает свет на духовную жизнь древних славян. Высота скульптуры - около 12 сантиметров, ширина - 9, и хотя она небольшая, её сложно назвать просто декоративной фигуркой.

Выражение лица и техника резьбы указывают на культовое назначение предмета. Предполагается, что идол мог быть частью укреплений древнего поселения. Анализ показал: дерево для него было срублено в 967 году, во времена правления Мешко I - первого князя объединённой Польши.

Почему скульптура оказалась в озере и как сумела сохраниться более тысячи лет - пока остаётся загадкой. Возможно, сохранению способствовали особенности заболоченной местности.

Исследователи отмечают, что находка близка по стилю к славянским идолам, найденным ранее в Новгороде, Старой Ладоге и Волине.