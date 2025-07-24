Найдена планета, где год «пролетает» за 5,4 часа

Астрономы из Амстердамского университета обнаружили необычную экзопланету TOI-2431 b, на которой один год «пролетает» за 5,4 земных часа. Она находится всего в 117 световых годах от Земли. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте препринтов arXiv.

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Объект обнаружили с помощью космического телескопа TESS (NASA). По словам ученых, год на TOI-2431 является одним из самых коротких известных периодов обращения экзопланеты вокруг своей звезды. Для сравнения: Земле требуется 365 дней, чтобы «облететь» Солнце, а TOI-2431 b за это время успевает сделать более 1600 оборотов.

Планета находится крайне близко к своей звезде — всего в 933 тысячах километров (0,0063 астрономической единицы). Такая близость разогревает ее поверхность примерно до 2000 Кельвинов (около 1727 °C), чего достаточно для плавления камней и металлов.

Хотя размер планеты схож с таковым у Земли, по характеристикам TOI-2431 b сильно отличается. Ее радиус больше почти в полтора раза, а масса — в 6,2 раза. Средняя плотность составляет 9,4 грамма на кубический сантиметр — значительно выше земной.

Из-за сильных приливных сил, создаваемых близкой звездой, форма планеты деформирована. Ученые считают, что одна из ее осей короче другой примерно на 9%, что придает TOI-2431 b сплюснутую форму, а не идеально круглую.

Также по словам исследователей, планета обречена на гибель. По расчетам ученых, через 31 миллион лет она будет поглощена своей звездой — это один из самых коротких сроков «приливного распада», зафиксированных у планет с ультракоротким периодом обращения.